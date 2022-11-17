Подписан меморандум о развитии сети автомобильных дорог в Прикамье

← На трассе в Прикамье сгорел автобус
В Краснокамске задержан курьер, работавший на телефонных мошенников →
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← На трассе в Прикамье сгорел автобус
В Краснокамске задержан курьер, работавший на телефонных мошенников →
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.11.2022
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