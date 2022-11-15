На заводе в Чайковском вспыхнул пожар

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"По прибытии к месту первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что происходит горение кровли производственного здания. Площадь пожара составляет 200 метров квадратных. Угроза распространения пожара на соседние строения отсутствует, погибших и пострадавших при пожаре нет", - сообщила Надежда Абиджба, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю.
В настоящее время проводится проверка. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.
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