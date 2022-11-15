В Перми будут судить организатора финансовой пирамиды

Следственной частью Управления МВД России по г. Перми окончено расследование уголовного дела в отношении организатора финансовой пирамиды, ущерб от действий которой оценивается на сумму свыше 48 миллионов рублей. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».Преступление было выявлено сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю. Следствием установлено, что в декабре 2013 года 36-летний пермяк создал коммерческую организацию, работающую по принципу финансовой пирамиды, в которую привлекал денежные средства населения под предлогом выплаты больших, по сравнению с банками России, процентов, а также под видом принятия на себя обязательств по погашению кредитов граждан в других кредитно-финансовых учреждениях и банках и инвестирования их в перспективные и доходные проекты с целью получения прибыли."Потерпевшим предлагалось заключить договор по разработанным программам. Согласно условиям договоров граждане должны были передать в Общество денежные средства в размере от 55 до 75 % от суммы кредитной задолженности. В свою очередь организация обязалась погасить за клиента кредит с учетом начисленных процентов. При этом минимальный взнос был 10 тысяч рублей. В действительности же большую часть вырученных денежных средств обвиняемый обращал в свою пользу, остальные средства шли на обеспечение дальнейшей противоправной деятельности и сокрытия факта преступления, в частности на исполнение части обязательств в порядке очередности перед первыми вкладчиками за счет последующих", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.В период действия организации злоумышленник обманул 81 жителя Перми и Пермского края, похитив у них в общей сложности более 48 миллионов рублей.На период предварительного расследования в отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.