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Стоимость платной парковки в центре Перми вырастет в конце ноября
Повышение стоимости платной парковки в историческом центре Перми до 30 рублей в час запланировано на конец ноября. Об этом на заседании Пермской городской Думы заявил замглавы администрации Перми Эдуард Хайруллин в рамках обсуждения бюджета на ближайшие годы. Речь идет об участке, ограниченном улицами Попова, Монастырская, Максима Горького, Краснова, участками улиц Сибирской и Революции. Повышение стоимости вызвано высоким уровнем загрузки данной зоны. Пока стоимость часа парковки в центре города составляет 20 рублей, плата взимается в рабочие дни с 9:00 до 19:00.
Что касается проекта бюджета на ближайшую трехлетку - он сегодня был принят в первом чтении. Кроме выполнения социальных обязательств, народные избранники предусмотрели инвестиции на завершение строек к юбилею города. Это касается и ремонта дорог - ещё один приоритет в работе пермских парламентариев в последние годы.
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