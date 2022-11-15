В пермской школе № 44 прошел национальный фестиваль
Виктория Начинкина, ученица 4 класса школы № 44 г. Пермь: "Танцы мне понравились, очень красивые, зажигательные".
Танцуют под аккомпанемент национальных инструментов. Эта труба называется Карнай. Под её звуки принято встречать гостей и проводить свадьбы.
В 44-й школе Перми прошёл национальный фестиваль. Пермские таджики рассказывали о своей культуре и узнавали о быте и истории русских. Это совместная программа диаспоры и учителей.
Хуршед Саидов, руководитель таджикской диаспоры Перми: "Здесь очень много учится таджиков и русских. И чтобы знали они друг о друге. Знали кто мы, откуда мы, что за традиции".
На мастер-классах готовили обереги. В таджикской культуре куклу «Лух ту» ставят на видное место, считается, что она очищает дом от невзгод и болезней. В России такой талисман называется «Мотора».
Гулбиби Ибрагимова: "Защищает от недугов. Дома на святом месте надо держать".
А еще на школьном празднике можно было увидеть национальные вязаные игрушки, познакомиться со старинной и современной одеждой. Увидеть предметы быта, то, что было в каждой русской избе: деревянные ложки, тяжёлые утюги и корыто с сечкой. Самая вкусная часть фестиваля — это дегустация национальных блюд. Русская и таджикская кухня сильно похожи. К примеру, это блюдо называется «Чагалдак», по-русски - жареные пельмени.
На территории Пермского края живёт более 140 национальностей. Представители диаспор в будущем проведут целый цикл подобных встреч.
Михаил Ашихмин, специалист-эксперт департамента национальных и религиозных отношений администрации губернатора Пермского края: "Еще нас ожидают мероприятия, посвящённые культурам Грузии, евреям, коми-пермякам, татарам, башкирам, и всё это будет проходить на территории Перми в наших школах".
Всё завершится в июне следующего года большим праздничным концертом, где примут участие все народы, которые живут на территории Пермского края.
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