В Перми пройдёт «горячая линия» по правам детей-инвалидов
Она пройдёт 16 ноября с 14:00 в рамках мероприятий, посвящённых Всероссийскому дню правовой помощи детям. Приём звонков будет осуществляться по телефону: 217-76-70. Жители смогут задать свои вопросы о соблюдении прав детей с ОВЗ на образование, а также обратиться за разъяснением законодательства в данной сфере.
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