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В Перми пройдёт «горячая линия» по правам детей-инвалидов

В Перми пройдёт «горячая линия» по вопросам соблюдения прав детей-инвалидов. «Горячая линия» будет проводиться при участии прокурора Перми Виталия Дымолазова, Уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае Светланы Денисовой и представителей городского департамента образования.
Она пройдёт 16 ноября с 14:00 в рамках мероприятий, посвящённых Всероссийскому дню правовой помощи детям. Приём звонков будет осуществляться по телефону: 217-76-70. Жители смогут задать свои вопросы о соблюдении прав детей с ОВЗ на образование, а также обратиться за разъяснением законодательства в данной сфере.

Опубликовано: 15.11.2022 в 11:30 в рубрике - Вести Пермь

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