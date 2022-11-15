Пермский зоопарк к зиме готов

В Пермском зоопарке приход зимы знаменует сразу несколько ярких событий, так что посетителям есть на что посмотреть. Игриво ведет себя пони Михаил, потому что радуется долгожданному снегу. Анна, куратор коллекции Пермского зоопарка, рассказывает, что животные эти северные, морозов не боятся. Анна Аликина, куратор коллекции Пермского зоопарка: "Первый снег пони очень любят, когда он выпадает, они бегают, радуются, валяются в снегу. Им очень нравится. Они морозоустойчивые".Зоологи говорят, что почти все животные зоопарка в преддверии зимы поменяли шкуры на зимние. К примеру, у рысей отрос густой мех. Среди всего семейства кошачьих рысь обыкновенная — самое холодостойкое животное. Она встречается даже за Полярным кругом, в Скандинавии.Наступлению грядущей зимы радуются и зайцы-беляки. Они уже сменили свои шкурки на белоснежные. Живут они в Пермском крае, поэтому привыкли к низким температурам.А вот обитатели теплых павильонов с наступлением холодов богаты на потомство. Вот резвиться малыш носухи, а у этого детеныша восточного колобуса недавно была так называемая первая «каша». Малыши у этого вида рождаются белоснежными и постепенно меняют окрас.Иван Кудреватых, зоолог отдела хищных животных и обезьян Пермского зоопарка: "Со временем они темнеют, сначала появляются очки вокруг глаз, затем темное тело и со временем вырастает мантия и пышный хвост".Хорошие новости и в акватеррариуме. Спустя большой перерыв потомство дали и краснокнижные европейские болотные черепахи. Сейчас черепашата достигают в длину несколько сантиметров, в противовес родителям, так что пока не подрастут - будут жить отдельно от них.Варвара Козлова, зоолог акватеррариума: "Она решила нам сразу 17 яичек отложить и с первой кладки, а она сделала три кладки, с первой вылупились 4 черепашонка".Помимо животных, к зиме подготовились и сотрудники зоопарка, объявив традиционный конкурс на лучшую елочную игрушку, сделанную своими руками. Оставлять поделки можно прямо на кассе.Лариса Бородулина, культорганизатор Пермского зоопарка: "Игрушки мы принимаем разные, из дерева, ткани, кожи. Они будут висеть на новогодней елке, которая в центре зоопарка будет. Далее мы елку отдаем животным, они съедят ее с удовольствием, и так же игрушками украсим деревья без листьев".Елочные игрушки будут принимать до 12 декабря. Победителей отметят памятными подарками.