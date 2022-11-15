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Пермский зоопарк к зиме готов
Зоологи говорят, что почти все животные зоопарка в преддверии зимы поменяли шкуры на зимние. К примеру, у рысей отрос густой мех. Среди всего семейства кошачьих рысь обыкновенная — самое холодостойкое животное. Она встречается даже за Полярным кругом, в Скандинавии.
Наступлению грядущей зимы радуются и зайцы-беляки. Они уже сменили свои шкурки на белоснежные. Живут они в Пермском крае, поэтому привыкли к низким температурам.
А вот обитатели теплых павильонов с наступлением холодов богаты на потомство. Вот резвиться малыш носухи, а у этого детеныша восточного колобуса недавно была так называемая первая «каша». Малыши у этого вида рождаются белоснежными и постепенно меняют окрас.
Иван Кудреватых, зоолог отдела хищных животных и обезьян Пермского зоопарка: "Со временем они темнеют, сначала появляются очки вокруг глаз, затем темное тело и со временем вырастает мантия и пышный хвост".
Хорошие новости и в акватеррариуме. Спустя большой перерыв потомство дали и краснокнижные европейские болотные черепахи. Сейчас черепашата достигают в длину несколько сантиметров, в противовес родителям, так что пока не подрастут - будут жить отдельно от них.
Варвара Козлова, зоолог акватеррариума: "Она решила нам сразу 17 яичек отложить и с первой кладки, а она сделала три кладки, с первой вылупились 4 черепашонка".
Помимо животных, к зиме подготовились и сотрудники зоопарка, объявив традиционный конкурс на лучшую елочную игрушку, сделанную своими руками. Оставлять поделки можно прямо на кассе.
Лариса Бородулина, культорганизатор Пермского зоопарка: "Игрушки мы принимаем разные, из дерева, ткани, кожи. Они будут висеть на новогодней елке, которая в центре зоопарка будет. Далее мы елку отдаем животным, они съедят ее с удовольствием, и так же игрушками украсим деревья без листьев".
Елочные игрушки будут принимать до 12 декабря. Победителей отметят памятными подарками.
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