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Государственный архив Пермского края проводит VIII архивный просветительский фестиваль «Архиffest–2022» →
15 ноября в Перми откроются две городские ярмарки
Ярмарки будут работать с 12:00 до 20:00 до 18 ноября.
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