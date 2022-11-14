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Государственный архив Пермского края проводит VIII архивный просветительский фестиваль «Архиffest–2022»
15 ноября 2022 состоится презентация личного фонда кандидата филологических наук, первого проректора по учебно-воспитательной работе Пермского педагогического института Тамары Ивановны Гаевской. На презентации с участием представителей Пермского педагогического университета, коллег, учеников и друзей Тамары Ивановны запланированы выступления с воспоминаниями об известном ученом и педагоге. Будет представлена выставка архивных документов из личного фонда и выставка научных, методических работ Т.И. Гаевской из фондов библиотеки университета. Презентации состоится 15 ноября 2022 г. в 15.00 в Фундаментальной библиотеке Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, корпус 4, по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, 42.
В рамках архивного фестиваля 16 ноября состоится заключительная презентация проекта «Маршруты этнографических экспедиций по Пермской земле». Мероприятие состоит из 2 частей. В первой части мероприятия будет представлен одноименный web-проект, выставка документов из личного фонда Г.Н. Чагина и передвижная выставка «Старообрядчество Верхокамья». В программе также церемония награждения победителей конкурса детских творческих проектов «Маршрутами родных деревень» и передача оцифрованных копий архивных документов этнографических экспедиций Чердынскому и Соликамскому краеведческому музеям. Во второй части состоится закрытый показ документального фильма о последней жительнице самой северной деревни Чердынского района Таисии Собяниной «Платоновна – комендант Дия» (режиссёр Наталья Луначёва, телекомпания «Своё ТВ», г. Березники). Комендантом Дия Таисию Собянину прозвал Г. Н. Чагин. Итоговая презентация пройдет 16 ноября 2022 г. в 13.00 в Пермском доме народного творчества «Губерния».
Завершающим мероприятием фестиваля станет встреча «Истории пермских микрорайонов» в формате Open Space 18 ноября в 14.00 в Государственном архиве Пермского края. Мероприятие, нацеленное на сохранение исторической памяти локальных сообществ, приурочено к 300-летию г. Перми. Центральными событиями станут рассказы об истории микрорайонов г. Перми и презентация документальных материалов из личного фонда известного пермского краеведа и автора книги «Микрорайоны города Перми» Виктора Семянникова.
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