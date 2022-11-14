В Перми более тысячи частных домов попадают под действие закона о «Дачной амнистии 2.0»
Как сообщили в городском департаменте земельных отношений, с момента вступления в силу нового закона, то есть с 1 июля 2022 года, в департамент за оформлением прав обратилось 89 человек. Заявители, решившие первыми воспользоваться «Дачной амнистией 2.0», уже получили документы, подтверждающие право собственности на жилой дом и участок под ним.
Напомним, «Дачная амнистия 2.0» стартовала на территории России 1 июля 2022 года. Новый закон позволяет оформить права на жилые дома и земельные участки под ними в собственность бесплатно. Важное условие: необходимо, чтобы жилой дом был построен до 14 мая 1998 года, то есть до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, и располагался в границах населённого пункта на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
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