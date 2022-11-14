В Пермский край пришло похолодание

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← В Пермском крае машина скорой помощи попала в аварию
В Перми более тысячи частных домов попадают под действие закона о «Дачной амнистии 2.0» →
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27.09.2022 в 09:44
27.09.2022 в 08:30
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В Перми более тысячи частных домов попадают под действие закона о «Дачной амнистии 2.0»
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В Пермском крае машина скорой помощи попала в аварию
Стоимость парковки в центре Перми пока осталась прежней
Мобилизованным прикамцам продлен срок уплаты налогов
Стоимость второго этапа реконструкции улицы Крисанова - 3,58 млрд рублей
Поликлиники Перми получили новое диагностическое оборудование
В Нытве бетономешалка опрокинулась на трибуны
В Перми проходит форум «Ни дня без науки»
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В Пермском крае создается фармацевтический кластер «Парма»
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