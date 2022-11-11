Стоимость второго этапа реконструкции улицы Крисанова - 3,58 млрд рублей
«Победителем аукциона стала компания «АБЗ-Дорстрой», которая уже ведет работы по реконструкции первой очереди улицы Крисанова. Заказчик, краевое Управление автомобильных дорог и транспорта, планирует до конца ноября заключить контракт с победителем конкурса. Стоимость работ составит 3,58 млрд руб.», – сообщил представитель регионального министерства.
По условиям контракта подрядчик построит основной ход дороги и возведет мост в долине реки Данилиха, который напрямую соединит улицы Крисанова, Пушкина и шоссе Космонавтов. Также будут переустроены трамвайные пути в районе Центрального рынка: вместо ул. Крылова они будут продлены по ул. Пушкина до нового путепровода, который свяжет две части ул. Крисанова, разъединенные логом.
По графику, указанному в проекте контракта, подрядчик должен приступить к началу работ уже в феврале 2023 года. Завершить второй этап планируется летом 2025 года.
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