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Мобилизованным прикамцам продлен срок уплаты налогов
Исключение составляют граждане, призванные в соответствии с указом Президента РФ от 21.09.2022 № 647 на военную службу по мобилизации. Им автоматически продлены сроки уплаты налогов на период прохождения военной службы и до 28 числа включительно третьего месяца, следующего за месяцем увольнения с военной службы.
Общая сумма имущественных налогов, начисленных к уплате за 2021 год жителям Пермского края, составляет 5,5 млрд руб. Из них 2,8 млрд руб. приходится на транспортный налог, 0,8 млн руб. – на земельный и 1,9 млрд руб. – на имущество физических лиц.
Внести начисленный платеж можно с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин» или в «Личном кабинете налогоплательщика». Достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнеров ФНС России, в том числе по QR- или штрихкоду платежа, указанного в налоговом уведомлении. Кроме того, исполнить налоговое уведомление без комиссии можно в банке, на почте или в уполномоченном МФЦ, а также в кассах местных администраций.
В УФНС напоминают: если налогоплательщик не сделает этого вовремя, то уже со следующего дня, со 2 декабря 2022 года, налоговая задолженность будет расти ежедневно за счет начисления пени.
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