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Поликлиники Перми получили новое диагностическое оборудование
Так, в поликлинике №2 появился современный аппарат УЗИ, новый компьютерный томограф, а также флюорограф. Последний, к слову, цифровой, что даёт больше возможностей для врачей.
Илья Коскин, врач рентгенолог поликлиники №2: "При переходе на "цифру" качество снимков улучшилось, соответственно и диагностические возможности расширились. То есть очаг, допустим, совсем несколько миллиметров, сейчас хорошо виден". Компьютерным томографом обзавелась и городская поликлиника №7. Теперь найти опасные заболевания на ранних этапах или проследить процесс их лечения не составит труда.
Наталья Масольд, заведующая поликлиники №3 филиала городской поликлиники №7: "Облегчил диагностику заболеваний пациентов, как онкологической патологии, так и заболеваний костно-мышечной системы".
За последние пару лет в несколько раз увеличилось количество компьютерных томографов и другого дорогостоящего цифрового оборудования в обычных поликлиниках. От этого выросла доступность обследований на нем. Пройти компьютерную томографию, УЗИ, маммографию можно бесплатно по полису ОМС. Но предварительно нужно получить направление от лечащего врача.
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