«Открытый университет» проводит новую выездную сессию
Все занятия на курсе проводят преподаватели вуза, а в качестве вожатых выступают студенты педагогического профиля. Так что участники получают самое полное представление о будущей alma mater.
Данил Фефилов и Егор Алкин: "Мы хотим расширить свои навыки в разных сферах, не только профильные узконаправленные, наши предметы, которые мы выбрали в ЕГЭ. Но и дополнительные предметы, которые могут расширить наш кругозор. Много разных интерактива, много разных не только мастер-классов, но и конкурсов, с вожатыми очень повезло."
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