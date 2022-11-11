«Открытый университет» проводит новую выездную сессию

В лагере «Новое поколение» началась новая выездная сессия проекта «Открытый университет» от Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Около сотни старшеклассников со всего Пермского края собрались здесь, чтобы подумать о выборе будущей профессии. Плотный план занятий, мастер-классов и тренингов здесь расписан на неделю.Все занятия на курсе проводят преподаватели вуза, а в качестве вожатых выступают студенты педагогического профиля. Так что участники получают самое полное представление о будущей alma mater.Данил Фефилов и Егор Алкин: "Мы хотим расширить свои навыки в разных сферах, не только профильные узконаправленные, наши предметы, которые мы выбрали в ЕГЭ. Но и дополнительные предметы, которые могут расширить наш кругозор. Много разных интерактива, много разных не только мастер-классов, но и конкурсов, с вожатыми очень повезло."