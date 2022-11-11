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В краевом Заксобрании прошел парламентский урок
Для участников парламентского урок провели экскурсию в музее Законодательного собрания, а затем ребята разделились на группы и попытались разработать новый социальный законопроект. В качестве наставников и модераторов выступили члены краевого Молодежного парламента и их коллеги из округов.
Константин Нефедов, член Молодежного парламента при Законодательном собрании Пермского края: "Школьникам мы должны показать, как участвовать, как реализовывать те или иные проекты, которые нужны будут и для своей территории, и для территории Пермского края".
Парламентские уроки в Пермском крае проводятся 17-й год подряд. Все это время главным инициатором и организатором выступало Законодательное собрание Пермского края. Основные цели и задачи остаются неизменными.
Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: "У вас есть возможность посмотреть, как работают муниципальные парламенты, региональный парламент. Парламентские уроки — это та площадка, где вы можете получить не только новые знания, но и научиться анализировать, выстраивать коммуникации".
Весной следующего года члены Молодежных парламентов подведут итоги работы со школьниками. К этому времени сегодняшние проекты от идей должны перейти к реальности.
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