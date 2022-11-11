В Перми проходит форум «Ни дня без науки»

В Перми проходит шестой научно-просветительский форум «Ни дня без науки». Главной темой стали технологии будущего. Организаторы мероприятия — предприятие ПНППК, детский центр «Кванториум Фотоника» и Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук —подготовили для участников цикл лекций и экскурсии.Алексей Андреев, генеральный директор Пермской научно-производственной приборостроительной компании: "Для нас этот форум знаковый. Мы всегда с трепетом к нему относимся и стараемся создать все условия для того, чтобы этот форум прошел на высоком уровне".Форум длится два дня. В формате открытого диалога знаниями о технологиях настоящего и будущего делятся ученые со всей России. Они помогают школьникам и студентам сформировать образ будущего.Сергей Переслегин, директор Центра управления знаниями Международного научно-исследовательского института проблем управления: "Мы находимся в процессе перехода, к моменту, где исследователь – это группа людей, плюс искусственный интеллект, плюс что-то еще".На форуме состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между компанией ПНППК, классическим университетом и школой «Фотоника». Для студентов и школьников — это возможность глубже погрузиться в мир науки и технологий будущего. Кроме того, для участников прошел «Хакатон» - форум для разработчиков, во время которого специалисты сообща решают какую-то проблему. В этом году задачей «Хакатона» стала разработка искусственного интеллекта для беспилотного летательного аппарата. Чья работа окажется лучше, та команда и победит.Форум посвящен памяти академика, ученого-физика Сергея Петровича Капицы. Идеи главного популяризатора науки советских времён остаются актуальными и по сей день.Валерий Матвеенко, директор Пермского научного центра УрО РАН: "Сегодня дня многих «Ни дня без науки» — это образ жизни. Вариант, в котором работают исследовательские институты, это образ жизни многих предприятий высокотехнологичных".За первый день форума старшеклассники и студенты успели обсудить с российскими учеными биофотонику, космос, а также возможности иммунной системы. Закончился день разговорами о будущем с московским писателем фантастом Вадимом Пановым.