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← В Перми завершился снос четырёх расселённых аварийных домов

Жители аварийного дома в Перми требуют отремонтировать хотя бы крышу →

Пермяков проконсультируют по вопросам «гаражной амнистии»

В понедельник, 14 ноября, в филиале МФЦ «Центральный-2» (ул. Куйбышева, 9) сотрудники прокуратуры, Управления Росреестра по Пермскому краю и функциональных подразделений администрации Перми будут принимать жителей Прикамья по вопросам «гаражной амнистии». Обратиться к специалистам в этот день можно с 16.00 до 19.00 без предварительной записи.
Гражданам ответят на вопросы о том, на какие гаражи распространяется «гаражная амнистия», какие документы должны быть на руках у владельца гаража, с чего необходимо начать оформление процедуры и т.д.
Напомним, с 1 сентября этого года вступил в силу федеральный закон, благодаря которому можно в упрощенном порядке оформить в собственность индивидуальные гаражи или гаражи-боксы и участки под ними, если права на эти объекты еще не зарегистрированы. Пройти эту процедуру могут жители, гаражи которых являются капитальными, не признаны самовольными постройками и возведены до 29 декабря 2004 года – до вступления в силу действующего Градостроительного кодекса РФ. В этом случае достаточно подготовить пакет документов и обратиться в ближайший многофункциональный центр.

Опубликовано: 10.11.2022 в 11:30 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми завершился снос четырёх расселённых аварийных домов

Жители аварийного дома в Перми требуют отремонтировать хотя бы крышу →

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