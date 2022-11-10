Пермяков проконсультируют по вопросам «гаражной амнистии»

В понедельник, 14 ноября, в филиале МФЦ «Центральный-2» (ул. Куйбышева, 9) сотрудники прокуратуры, Управления Росреестра по Пермскому краю и функциональных подразделений администрации Перми будут принимать жителей Прикамья по вопросам «гаражной амнистии». Обратиться к специалистам в этот день можно с 16.00 до 19.00 без предварительной записи.Гражданам ответят на вопросы о том, на какие гаражи распространяется «гаражная амнистия», какие документы должны быть на руках у владельца гаража, с чего необходимо начать оформление процедуры и т.д.Напомним, с 1 сентября этого года вступил в силу федеральный закон, благодаря которому можно в упрощенном порядке оформить в собственность индивидуальные гаражи или гаражи-боксы и участки под ними, если права на эти объекты еще не зарегистрированы. Пройти эту процедуру могут жители, гаражи которых являются капитальными, не признаны самовольными постройками и возведены до 29 декабря 2004 года – до вступления в силу действующего Градостроительного кодекса РФ. В этом случае достаточно подготовить пакет документов и обратиться в ближайший многофункциональный центр.