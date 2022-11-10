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Жители аварийного дома в Перми требуют отремонтировать хотя бы крышу →
Пермяков проконсультируют по вопросам «гаражной амнистии»
Гражданам ответят на вопросы о том, на какие гаражи распространяется «гаражная амнистия», какие документы должны быть на руках у владельца гаража, с чего необходимо начать оформление процедуры и т.д.
Напомним, с 1 сентября этого года вступил в силу федеральный закон, благодаря которому можно в упрощенном порядке оформить в собственность индивидуальные гаражи или гаражи-боксы и участки под ними, если права на эти объекты еще не зарегистрированы. Пройти эту процедуру могут жители, гаражи которых являются капитальными, не признаны самовольными постройками и возведены до 29 декабря 2004 года – до вступления в силу действующего Градостроительного кодекса РФ. В этом случае достаточно подготовить пакет документов и обратиться в ближайший многофункциональный центр.
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