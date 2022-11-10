Жители аварийного дома в Перми требуют отремонтировать хотя бы крышу
Надежда Точенова, жительница дома: "Голуби летали, всё обгадили! В пять часов утра обвалилось всё, как грохнулось тут. Вот накрыли брезентом."
Дом подлежит сносу, пояснили в городской администрации, однако очередь на расселение большая, поэтому ждать нового жилья людям придется еще три года. Пока же за содержанием дома должна следить управляющая компания. Там заявили, что решить проблему подрядчик должен в течение 14 дней после ноябрьских праздников. Речь идет о восстановлении поврежденных перекрытий и укреплении потолка. Крайний срок – 18 ноября. Пока же люди продолжают ждать.
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