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В Перми завершился снос четырёх расселённых аварийных домов
В Перми в этом году снесено 32 полностью расселённых аварийных дома по адресам: улица Монастырская, 75, проспект Парковый, 24, 26, улица Куйбышева, 80а, 80б, 125, улица Танцорова, 15, улица Боровая, 20, улица Василия Каменского, 19, улица Нытвенская, 5, улица Челюскинцев, 10, 11, 11а, улица Лодыгина, 49, 51, улица Мильчакова, 17, улица Василия Соломина, 12, 12а, улица Петропавловская, 14, улица Сибирская, 44, улица Достоевского 11, 12, улица Зюкайская, 5, улица Таймырская, 8, улица Газонная, 21, улица Максима Горького, 6, улица Кировоградская, 70, Комсомольский проспект, 89, улица Тургенева, 9, улица Овчинникова, 13б, улица Горняков, 5а и улица Екатерининская, 64а.
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