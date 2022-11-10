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Социальный контракт поможет начать собственное дело
Ирина Шкитырь, индивидуальный предприниматель: "Социальный контракт очень нужен был нам для развития, для старта. Развиваемся, увеличиваем ассортимент хлебобулочных изделий, изменяем рецептуры."
Ещё один пример, в г. Оса Руслан Гамилов с женой обратились в региональное министерство социального развития за советом. В итоге, заключив соцконтракт, получили финансы, чтобы вложиться в семейное дело - мастерскую по ремонту мебели.
Руслан Гамилов, мастер по ремонту мебели: "Контракт помог, да, мы закупились оборудованием, которого не хватало - для распила, компрессор. "
Финансовая поддержка в форме социального контракта реализуется в рамках национального проекта «Демография», и в отличие от выплаты пособий, цель - помочь нуждающимся перейти на самообеспечение. Если предложенная идея проходит защиту, средства выделяются, а специалисты следят, как идёт реализация проекта. Для этих целей Прикамье получило дополнительное финансирование - 118 миллионов рублей. И как ранее отмечал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, одна из приоритетных задач - это повышение реальных доходов жителей Прикамья.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Социальная поддержка - ей охватывается каждый третий житель Пермского края, более 100 миллиардов рублей будет на это направлено. Увеличиваем мы и социальные контракты, и поддержку из краевого бюджета на это направление."
Подать заявление на такую меру поддержки, как соцконтракт, можно через портал Госуслуги, территориальные МФЦ, отделы социальной защиты, адреса которых есть на сайте регионального министерства социального развития.
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