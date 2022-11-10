В Перми усиливают контроль за платной парковкой

В Перми усиливают контроль за оплатой платной парковки. Особое внимание тем, кто закрывает на автомобилях государственные регистрационные номера. Таких неплательщиков выявляют пешие контролеры. Фотографии номеров нарушителей, либо вин-коды автомобилей, если регистрационных знаков нет вовсе, после пешего обхода обрабатывают в дирекции дорожного движения.Дмитрий Артёменко, начальник Пермской дирекции дорожного движения: "Наши сотрудники актируют данный автомобиль, выявляют его действительный регистрационный знак, делают запросы в ГИБДД и возбуждают административный материал."На сегодняшний день стоимость часа стоянки на городских платных парковках составляет 20 рублей с 9.00 утра до 19.00 вечера. В выходные и праздничные дни бесплатно. Штраф за неоплату на первый раз тысяча рублей – без какой-либо скидки. Повторно – уже две тысячи рублей.Помимо контролёров, наблюдение за работой платных парковок в Перми ведут мобильные комплексы фотовидеофиксации «ПаркРайт». В машине установлен роутер, который передает данные в онлайне.Зона платных парковок в краевой столице занимает весь центр города. Недавно к парковочным карманам на дорогах, добавились четыре плоскостные парковки. Стоимость та же. Максимум можно заплатить за 6 часов стоянки, а стоять хоть 10.В отличие от прошлых лет в этом году сумма добровольной оплаты превышает объем штрафов. С начала 2022-го пермяки оплатили платную парковку на общую сумму 87 млн рублей, а штрафов заплатили на 63 млн. В том числе, благодаря работе контролёров.