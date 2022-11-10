Пойман похититель чугунных решеток на Средней дамбе
Это не первый случай подобных краж, в начале года с другой стороны дамбы было украдено сразу 60 секций декоративного ограждения - примерно 11 тонн чугуна, на сумму в 250 тысяч рублей. Тогда полиция задержала воров по горячим следам.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.11.2022
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