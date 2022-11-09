«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.11.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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27.09.2022 в 09:44
27.09.2022 в 08:30
26.08.2022 в 09:13
25.08.2022 в 10:35
25.08.2022 в 10:10
28.10.2022 в 09:40
06.10.2022 в 09:20
25.08.2022 в 10:57
18.08.2022 в 11:20
12.08.2022 в 19:20
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.11.2022
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МЧС: в Прикамье из-за мокрого снега возможны обрывы линий электропередач
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В Пермской художественной галерее в честь 100-летия открылась выставка
В Пермской художественной галерее в честь 100-летия открылась выставка
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В ГИБДД рассказали подробности аварии со скорой на ул. Леонова
Следователи проверят нападение женщины на ребенка на детской площадке в Перми
12 ноября заканчивается голосование по обеспечению связью и интернетом малых сел и деревень
В октябре жители Прикамья построили более тысячи домов
В Краснокамске будут судить лжеработниц социальных служб, которые обманывали пенсионеров
В Перми выступил Российский роговой оркестр
Судебные приставы проведут прием по защите прав мобилизованных граждан
Прокуратура отклонила более половины проверочных мероприятий, запланированных на 2023 год
В Перми подвели итоги фотоконкурса «Заповедное Прикамье»
Патриотическое воспитание в школах обсудили на Консультативном совете краевого парламента
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