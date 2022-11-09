В ГИБДД рассказали подробности аварии со скорой на ул. Леонова
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В ГИБДД рассказали подробности аварии со скорой на ул. Леонова
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.11.2022
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12 ноября заканчивается голосование по обеспечению связью и интернетом малых сел и деревень
В октябре жители Прикамья построили более тысячи домов
В Краснокамске будут судить лжеработниц социальных служб, которые обманывали пенсионеров
В Перми выступил Российский роговой оркестр
Судебные приставы проведут прием по защите прав мобилизованных граждан
Прокуратура отклонила более половины проверочных мероприятий, запланированных на 2023 год
В Перми подвели итоги фотоконкурса «Заповедное Прикамье»
Патриотическое воспитание в школах обсудили на Консультативном совете краевого парламента
На обновление трамвайной сети Перми направят более 16 млрд рублей
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