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Следователи проверят нападение женщины на ребенка на детской площадке в Перми
Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как на детскую площадку заходит женщина, что-то выясняет у гуляющих там детей, а затем набрасывается на одного из них. Сообщается, что таким способом она пыталась наказать незнакомого мальчика, у которого возник конфликт с ее сыном на детской площадке.
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