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В октябре жители Прикамья построили более тысячи домов
Жители Прикамья отдают предпочтение деревянному домостроению – в октябре из дерева построено 337 домов. Другим популярным материалом являются блоки, из которых построено 250 домов.
Что касается этажности, то чаще всего строят двухэтажные дома – 56 %, одноэтажные дома составляют 41 % и всего 3% - трехэтажные. Средняя площадь дома составляет 125 кв.м. По сравнению с началом года средняя площадь уменьшилась на 13-15 кв.м.
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