В Краснокамске будут судить лжеработниц социальных служб, которые обманывали пенсионеров

В Краснокамске завершено расследование уголовного дела в отношении двух женщин 1978 и 1984 года рождения. Под видом сотрудников коммунальных и социальных служб они незаконно проникали в квартиры престарелых пенсионеров и совершали кражи, в том числе и в Перми."Одна из них под различными предлогами: выдача пособия и переписи серии купюр, проверки газовой плиты и водяных счетчиков, отвлекала потерпевших. При этом она оставляла входную дверь незакрытой, чтобы подельница могла незаметно проникнуть в квартиру и похитить денежные средства. В одной из квартир злоумышленницы кроме денег похитили золотые украшения", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.В июне текущего года сотрудники УУР ГУ МВД России по Пермскому краю совместно с коллегами из Краснокамска задержали фигуранток сразу после совершения ими кражи денежных средств у пожилой пенсионерки, проживающей на Комсомольском проспекте. У задержанных оперативники изъяли более 240 000 рублей и вернули потерпевшей. Остальным потерпевшим ущерб не возмещен.Общий ущерб от преступных посягательств составил порядка 730 000 рублей. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.