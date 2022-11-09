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В Краснокамске будут судить лжеработниц социальных служб, которые обманывали пенсионеров
"Одна из них под различными предлогами: выдача пособия и переписи серии купюр, проверки газовой плиты и водяных счетчиков, отвлекала потерпевших. При этом она оставляла входную дверь незакрытой, чтобы подельница могла незаметно проникнуть в квартиру и похитить денежные средства. В одной из квартир злоумышленницы кроме денег похитили золотые украшения", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В июне текущего года сотрудники УУР ГУ МВД России по Пермскому краю совместно с коллегами из Краснокамска задержали фигуранток сразу после совершения ими кражи денежных средств у пожилой пенсионерки, проживающей на Комсомольском проспекте. У задержанных оперативники изъяли более 240 000 рублей и вернули потерпевшей. Остальным потерпевшим ущерб не возмещен.
Общий ущерб от преступных посягательств составил порядка 730 000 рублей. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
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