В Перми выступил Российский роговой оркестр. Уникальный музыкальный коллектив из Санкт-Петербурга занимается возрождением традиций популярной в России 18—19 вв. роговой музыки. Концерт прошел в рамках XVII Международного фестиваля органной музыки, проводимого Пермской краевой филармонией.В арсенале музыкантов диковинные по звучанию инструменты с диапазоном в четыре октавы. "Живой орган" - так называют специалисты мастерство участников оркестра, каждый из которых попеременно играет на 3-5 рогах. Дело в том, что каждый инструмент издает лишь одну ноту, что требует предельной точности.В концерте прозвучали классические произведения Баха, Чайковского, Россини, а также два русских военных марша - "Марш Преображенского полка" и "Егерский марш". Партитуры для оркестра создавали сами музыканты. Ввиду технической сложности исполнения, разучивание каждого произведения занимает от трех месяцев до нескольких лет.Сергей Поляничко, художественный руководитель и дирижер Российского рогового оркестра: "Попросите других музыкантов по одной ноте собрать произведение и взаимодействовать в пределах сотых долей секунды. Достаточно трудно. Поэтому это - навык. И этот навык мы приобретаем последние 17 лет, которые занимаемся возрождением самого жанра".