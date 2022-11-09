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Судебные приставы проведут прием по защите прав мобилизованных граждан
Прием состоится по адресу: г. Пермь, ул. Советской Армии, 28. Предварительной записи на прием не требуется. Гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
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