← В Перми подвели итоги фотоконкурса «Заповедное Прикамье»
Судебные приставы проведут прием по защите прав мобилизованных граждан →
Прокуратура отклонила более половины проверочных мероприятий, запланированных на 2023 год
"В соответствии с поручением Президента Российской Федерации согласовано проведение контрольных (надзорных) мероприятий только в отношении объектов контроля, отнесенных к категории чрезвычайно высокого и высокого риска. Учитывая данные обстоятельства, надзорным органом отклонено 63,6 % проверочных мероприятий и согласовано на следующий календарный год проведение 1 618 проверок", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми подвели итоги фотоконкурса «Заповедное Прикамье»
Патриотическое воспитание в школах обсудили на Консультативном совете краевого парламента
На обновление трамвайной сети Перми направят более 16 млрд рублей
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.11.2022
За ночь в Перми использовано 228 тонн противогололёдных материалов
В Орджоникидзевском районе построен "народный" сквер
Обманули 175 человек. В Перми осуждена группа риелторов-мошенников
Уехать на село - жить и лечить! Как работает программа «Медицинские кадры Прикамья»
В Перми состоялись публичные слушания по проекту бюджета
Пермские суворовцы приняли участие в Параде Памяти в Самаре
Добавить комментарий: