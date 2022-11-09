В Перми подвели итоги фотоконкурса «Заповедное Прикамье»

В Центральном выставочном зале открылась выставка работ-финалистов фотоконкурса «Заповедное Прикамье». Его организатором выступило региональное Минприроды. На конкурс поступило более 370 оригинальных работ в номинациях «Флора и фауна», «Камни-бойцы» и «Пейзаж». В финальной выставке 45 фотографий. Один из финалистов - Александр Чазов. Он прошел с рюкзаком весь Урал, Камчатку, был в Норвегии и Непале, и везде искал лучшие виды. Не раз становился победителем международных конкурсов, вот и на этот раз представил свое видение «Разговора с луной».Александр Чазов, победитель конкурса «Заповедное Прикамье» в номинации «Флора и фауна»: "Ночевали в районе Помяненного камня. Ну и как раз вот вышла луна, и я увидел, если чуть-чуть переместится, как раз получится совместить ее с профилем. А профиль у него как раз похож на человека в шапке." В прошлом году свое «Заповедное Прикамье» показывали художники, в этом искусство миру явили фотографы. Конкурс уже стал традиционным. Саму выставку после Перми выставку обещают показать во всех территориях региона.Лев Третьяков, начальник управления по охране окружающей среды министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края: "Нам важно, чтобы у нас как можно больше людей были знакомы с красотами этой природы, могли к ней прикоснутся, а когда прикасаются, вели себя ответственно. Очень питаем большие надежды, что экологический туризм в Пермском крае станет по-настоящему экологическим, экологичным, ответственным и направленным только в будущее."