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В Перми подвели итоги фотоконкурса «Заповедное Прикамье»
Александр Чазов, победитель конкурса «Заповедное Прикамье» в номинации «Флора и фауна»: "Ночевали в районе Помяненного камня. Ну и как раз вот вышла луна, и я увидел, если чуть-чуть переместится, как раз получится совместить ее с профилем. А профиль у него как раз похож на человека в шапке." В прошлом году свое «Заповедное Прикамье» показывали художники, в этом искусство миру явили фотографы. Конкурс уже стал традиционным. Саму выставку после Перми выставку обещают показать во всех территориях региона.
Лев Третьяков, начальник управления по охране окружающей среды министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края: "Нам важно, чтобы у нас как можно больше людей были знакомы с красотами этой природы, могли к ней прикоснутся, а когда прикасаются, вели себя ответственно. Очень питаем большие надежды, что экологический туризм в Пермском крае станет по-настоящему экологическим, экологичным, ответственным и направленным только в будущее."
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