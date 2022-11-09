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Патриотическое воспитание в школах обсудили на Консультативном совете краевого парламента
Парламентарии посетили классы МЧС в школе посёлка Комсомольский, кадетские классы в 17-й школе в Кунгуре.
Благодаря закону «О патриотическом воспитании граждан», разработанному по инициативе депутатов Законодательного собрания края, за последние три года многие НКО, детские сады и школы уже получили дополнительную поддержку на соответствующую деятельность.Сергей Яшкин, заместитель Председателя Законодательного Собрания Пермского края: "Мы решили поставить себе задачу об улучшении материально-технического положения обеспечения наших школьных музеев, также принято решение об организации, либо построения военно-спортивного лагеря «Авангард»."
Что ещё необходимо для патриотического воспитания молодежи — парламентарии обсудили на заседании. Как отметил спикер краевого Законодательного собрания Валерий Сухих: «Патриотизм, крепкая семья, преемственность поколений и историческая память – вот ориентиры, которых действительно стоит держаться». Озвученные в рамках заседания предложения будут доработаны с участием муниципалитетов и направлены в качестве рекомендаций правительству для дальнейшего развития сферы патриотического воспитания в регионе.
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