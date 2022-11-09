← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.11.2022
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На обновление трамвайной сети Перми направят более 16 млрд рублей
Как отметил губернатор Дмитрий Махонин, задача властей вывести отрасль общественного транспорта на новый уровень, чтобы повысить комфорт и безопасность жителей.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы получили возможность привлечения 16,5 млрд рублей в обновление 35 километров трамвайных путей, примерно 7 тяговых подстанций будет обновлено. Это возможность бесперебойного электроснабжения контактной сети. 44 новых трамвая."
Обновления пройдут в рамках соглашения по реализации инвестпроекта, который был одобрен в начале осени этого года экспертным советом Министерства транспорта Российской Федерации. Пермский край является одним из 10 городов-участников, которым была одобрена заявка на обновление транспорта и транспортной инфраструктуры. Как рассказал представитель компании-инвестора, уже в апреле 2023 года подрядчик может приступить к реконструкции путей улицы Куйбышева.
Александр Советников, генеральный директор ООО «Мовиста Регион Пермь»: "Далее в течение 2023 года 19,3 километра будет реконструировано. Итого за 2024-й и второй квартал 2025 года планируется реконструкция всех 35 километров, которые предусмотрены проектом. В следующем году мы планируем поставить 20 трамваев, оставшиеся трамваи - в течение 2024 года."
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.11.2022
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