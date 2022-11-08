«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.11.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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27.09.2022 в 09:44
27.09.2022 в 08:30
26.08.2022 в 09:13
25.08.2022 в 10:35
25.08.2022 в 10:10
28.10.2022 в 09:40
06.10.2022 в 09:20
25.08.2022 в 10:57
18.08.2022 в 11:20
12.08.2022 в 19:20
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.11.2022
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В Перми без включения сирен проверят систему оповещения населения
В Прикамье за сутки выявлено 124 случая коронавируса
В СК им. Сухарева прошел фестиваль ГТО
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В Перми состоялись публичные слушания по проекту бюджета
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Выплаты мобилизованным пермякам будут перечислять до их отправки на СВО
В Мотовилихинском районе откроется городская ярмарка
МЧС: в Прикамье ожидается гололед и туман
В Перми прошел турнир по дзюдо памяти Александра Смелова
Убил и сбросил тело в подвал. В Кунгуре мужчина жестоко расправился с собственной бабушкой
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За ночь в Перми использовано 228 тонн противогололёдных материалов
В Орджоникидзевском районе построен "народный" сквер
Обманули 175 человек. В Перми осуждена группа риелторов-мошенников
Уехать на село - жить и лечить! Как работает программа «Медицинские кадры Прикамья»
В Перми состоялись публичные слушания по проекту бюджета
Пермские суворовцы приняли участие в Параде Памяти в Самаре
Пермяки пишут «Большой этнографический диктант»
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 07.11.2022
Выплаты мобилизованным пермякам будут перечислять до их отправки на СВО
В Мотовилихинском районе откроется городская ярмарка
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