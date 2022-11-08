За ночь в Перми использовано 228 тонн противогололёдных материалов
Как заявили в мэрии Перми, все подрядные организации оперативно проводят обработку реагентами, чтобы не допустить образования наледи. По данным городского департамента дорог и благоустройства, прошлой ночью в Перми было использовано 228 тонн противогололёдных материалов, в том числе 55 тонн современного реагента «Бионорд». На улицах города работало 85 единиц техники и более 110 рабочих.
Административно-техническая инспекция Перми каждое утро проводит проверки качества уборки улиц. На контроле, прежде всего, уборка тротуаров и пешеходных зон, спусков, подъёмов, остановок общественного транспорта. Например, сегодня, 8 ноября, инспекторы проверили 181 объект улично-дорожной сети, выявлены нарушения на 96 объектах. Основное внимание инспекторов было сосредоточено на состоянии тротуаров. В частности, подрядными организациями не обеспечена механизированная очистка тротуаров к началу массового движения пешеходов. Вся информация оперативно передавалась подрядчикам для устранения замечаний.
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