В Орджоникидзевском районе построен "народный" сквер

Новый сквер в Орджоникидзевском районе Перми - возле дворца культуры «Искра» - сдан в работу и принят комиссией. Здесь есть тихая зона для отдыха, тротуары и освещение. Новый сквер всесезонный и учитывает, в том числе, зимние мероприятия. К Новому году здесь будет установлена ёлка, появятся украшения и иллюминация. Сквер в Орджоникидзевском районе построен на «народные» деньги. Долгое время на этом месте был пустырь. Инициативу благоустройства территории поддержали 12 предприятий. Было собрано 7 млн рублей. Еще 2 млн рублей выделила районная администрация. Принимали объект депутат Пермской городской Думы Олег Бурдин и глава района Евгений Карабатов.Олег Бурдин, депутат Пермской городской Думы: "Инициатива жителей поддержана была администрацией района возродить сквер здесь. Сейчас мы видим законченный проект. Надо сказать огромное спасибо предприятиям, которые откликнулись." Награждение всех причастных состоялось в День народного единства. Благодарности получили руководители всех 12 предприятий, принявших участие в строительстве сквера.Евгений Карабатов, глава администрации Орджоникидзевского района г. Перми: "Это народный сквер. За него проголосовали финансово жители нашего района. Мы с вами создаем условия, чтобы у нас появлялись новые комфортные зоны отдыха, дороги, территории." Капитальный ремонт сквера возле Дворца культуры «Искра» лишь начало. Уже разработан проект по благоустройству прилегающей территории. В следующие годы здесь появятся так же детские и спортивные площадки.