Обманули 175 человек. В Перми осуждена группа риелторов-мошенников

Свердловский районный суд г. Перми вынес приговор 8 жителям Перми, признав их виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». По версии Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю организованная группа злоумышленников состояла из 10 граждан в возрасте от 22 до 34 лет, двое из которых девушки.В период с 2017 по 2019 годы соучастники размещали на интернет-сайтах объявления о сдаче в аренду несуществующих квартир. Для привлечения клиентов указывали цены ниже среднерыночной. Когда потенциальный арендатор обращался по телефону в агентство, один из участников группы подтверждал, что квартира сдается, приглашал клиента в один из арендованных офисов, расположенных в Перми."В дальнейшем осужденные сообщали заинтересованным лицам ложную информацию об объектах недвижимости, якобы сдающихся в аренду, созванивались с псевдособственником, в роли которого выступал другой участник организованной группы, и убеждали клиентов в возможности заселиться в выбранное ими жилье. Далее, подтверждая безопасность сделки, с клиентом подписывали договор на оказание информационно-справочных услуг от имени различных фирм. Брали с каждого обратившегося гражданина плату за услуги в размере от 3500 рублей, обещая в течение 30 минут отправить смс-сообщение с номером телефона собственника. В дальнейшем участники группы предоставляли клиентам подставной номер телефона собственника, выдавая его за действительный, либо вообще не сообщали никаких данных", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Таким образом, обратившимся в офисы клиентам реальная помощь в поиске жилья не оказывалась, денежные средства не возвращались. От действий осужденных пострадали 175 граждан, проживающих на территории г. Перми и Пермского края, которым причинен ущерб на сумму более 700 тысяч рублей.В отношении двух соучастниц уголовные дела были выделены в отдельное производство в связи с заключением ими досудебного соглашения и уже рассмотрены.Свердловский районный суд Перми вынес приговор оставшимся 8 соучастникам. Организатору мошенничества назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 300 000 рублей. Его пятеро подельников получили в качестве наказания от одно до двух лет лишения свободы уловно и штрафы в размере от 15 000 до 150 000 рублей, еще двоим назначено наказание в виде обязательных работ в размере от 300 и 400 часов. Также осужденные обязаны возместить потерпевшим причиненный материальный ущерб. Приговор пока не выступил в законную силу.