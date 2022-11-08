Уехать на село - жить и лечить! Как работает программа «Медицинские кадры Прикамья»

Молодые врачи отправляются жить и работать на село - таковы первые результаты региональной программы «Медицинские кадры Прикамья». Что предлагают молодым специалистам сегодня?Молодой врач Анна Дёмина всегда мечтала о своей квартире. И вот всё сбылось. Общая площадь 57 квадратов: две комнаты, просторная кухня. Осталось сделать ремонт.Анна Дёмина, врач-рентгенолог Березовской ЦРБ: "Большая, просторная, окна выходят на две стороны. Там можно смотреть рассвет, там закат. Всё как я хотела."После учёбы в университете и практики в больницах Перми Анна решила вернуться работать на родину в Берёзовку. За это получила подъёмные, на которые и купила квартиру. Жильё есть, работа нравится.Анна Дёмина, врач-рентгенолог Березовской ЦРБ: "Работы много, опыт бесценный. Мы каждый месяц перевыполняем план на 40-30%. Пациентов большой поток идёт."С этого года начала действовать региональная программа «Медицинские кадры Прикамья». Врачи и фельдшеры, переезжая в муниципалитеты с населением менее 50 тысяч человек, получают дополнительные деньги. Региональная выплата в 2 миллиона рублей предназначена для того, чтобы помочь молодым специалистам закрепиться в сельской местности и надолго остаться здесь работать. Она выплачивается плюсом к программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Вместе с федеральными деньгами общая единоразовая безвозмездная выплата составляет три с половиной миллиона рублей. Инициатором региональной поддержки выступил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Задача краевых властей снизить дефицит медицинских кадров на селе.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Сейчас большая работа проводится системная в части реализации в регионе программы «Кадры для медицины». Он состоит из множества мероприятий. Реализуем в этом году программу по выделению территориям, где самая сложная ситуация с кадровым обеспечением."Всего получить региональную выплату в этом году смогут до 50 врачей и фельдшеров.Сергей Киряков, главный врач Березовской ЦРБ: "Конечно, в городе устроится намного проще. На селе привлечь врача, заинтересовать чем-то и увлечь чем-то проблема действительно есть. Одно из решений вопроса - участие в этих программах."А это Кунгурский округ. Фельдшер Инза Суфеева после переезда получила муниципальную квартиру в Ленске. В ближайшее время планирует купить свою на региональную выплату.Инза Суфеева, фельдшер: "Мне здесь всё очень нравится, ни разу не пожалела. Население очень доброе, все приветливые."