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В Перми состоялись публичные слушания по проекту бюджета
Александр Лапин, кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой и региональной экономики, экономической теории ПГНИУ: "Мы можем говорить, что и доходная, и расходная части бюджета сейчас очень реалистично сформированы. В перспективе, на ближайшие годы, город будет больше тратить на детские сады, на развитие системы образования, на строительство жилья."
Ознакомиться с проектом бюджета может каждый, достаточно зайти на портал «Публичный бюджет города Перми». В бюджете сохранены все социальные обязательства: индексация мер соцподдержки, повышение зарплаты бюджетникам, увеличение финансирования школ. Главный финансовый документ на следующую трехлетку базируется на подходах и задачах предыдущих лет. Ключевые приоритеты – социальная направленность, участие города в нацпроектах, инициированных президентом Владимиром Путиным, масштабные проекты к 300-летию Перми. Так, в следующем году завершится комплексное благоустройство улиц Ленина и Сибирской, ремонт фасадов домов в центре, набережной в Кировском районе. В 2023-м должны будут сдать новые корпуса для гимназии №33 и школы дизайна «Точка», а также завершить реконструкцию здания кадетского корпуса имени генералиссимуса Суворова на улице Целинной. Эдуард Хайруллин, первый заместитель главы администрации города Перми: "Мы планируем в 2023 году бюджет с дефицитом в 2,5 млрд. А в 2024 и 2025 годах планируем профицит бюджета - 500 и 600 млн соответственно. Этот дефицит у нас плановый, он был запланирован в бюджете 2021-2023 годов, и связано это с проведением огромного объема строительных и ремонтных работ к «Перми-300». Следующий год для нас будет юбилейным, и наша цель - завершить все запланированные работы."На 2023 год доходы городского бюджета запланированы в объёме 47 миллиардов 700 миллионов. Расходы - в объёме 50 миллиардов 200 миллионов. Наибольший объём расходов приходится на сферу образования – 20 млрд рублей, дорожное хозяйство и транспорт – почти 13 млрд рублей, расходы на ЖКХ и благоустройство - 9 млрд рублей. Сокращение расходов на ЖКХ в 2024 и 2025 годах связано с завершением работ по благоустройству города в 2023 году.
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