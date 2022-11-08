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Пермские суворовцы приняли участие в Параде Памяти в Самаре
Игорь Комаров, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе: "Мы участвуем в историческом, знаковом для нашей страны событии. Парад - наша связь с теми, кому выпали тяжелейшие испытания в годы Великой Отечественной войны. Сегодня мы отдаем дань памяти и благодарим каждого, кто своим подвигом защитил и прославил нашу страну."
Добавим, что подготовка к Параду Памяти в Прикамье начинается весной во время проведения регионального конкурса строя и песни, победители которого получают право представлять Пермский край в Самаре. В этом году это право завоевали 46 воспитанников Пермского кадетского корпуса имени генералиссимуса Суворова.
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