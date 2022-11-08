Пермские суворовцы приняли участие в Параде Памяти в Самаре

Воспитанники Пермского кадетского корпуса имени генералиссимуса Суворова приняли участие в Параде Памяти в Самаре. Он посвящен военному параду 7 ноября 1941 года, с которого бойцы отправлялись сразу на фронт. Таких парадов в тот день было всего три – в Москве, в Куйбышеве и в Воронеже. Нынешний Парад Памяти – уже 12-й по счёту. Всего в нем приняли участие 106 расчетов – это более 8000 человек.Игорь Комаров, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе: "Мы участвуем в историческом, знаковом для нашей страны событии. Парад - наша связь с теми, кому выпали тяжелейшие испытания в годы Великой Отечественной войны. Сегодня мы отдаем дань памяти и благодарим каждого, кто своим подвигом защитил и прославил нашу страну."Добавим, что подготовка к Параду Памяти в Прикамье начинается весной во время проведения регионального конкурса строя и песни, победители которого получают право представлять Пермский край в Самаре. В этом году это право завоевали 46 воспитанников Пермского кадетского корпуса имени генералиссимуса Суворова.