Пермяки пишут «Большой этнографический диктант»

Сегодня в Пермском крае еще можно успеть написать «Большой этнографический диктант». Международная акция проходит с 3 по 8 ноября по всей России, в онлайн и офлайн форматах. На весь диктант дают 45 минут. Этого времени достаточно для того, чтобы выбрать вариант ответа в каждом из 30 вопросов. 20 из них на федеральную тематику, 10 составлены исходя из специфики региона.Александр Черных, член-корреспондент РАН: "Всегда исходим из того, чтобы было представлено как можно больше разных народов. Чтобы была представлена география, познакомились с новыми точками на карте, где есть уникальные праздники и события." В Прикамье среди региональных вопросов - об историческом романе «Сердце пармы» и о том, где зародилась традиция изготовления знаменитых башкирских и татарских тюбетеек. В этом году международная просветительская акция проходит в седьмой раз. В Прикамье - при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Администрации губернатора Пермского края.Анастасия Субботина, директор департамента национальных и религиозных отношений администрации губернатора Пермского края: "Благодарю вас за то, что вы в выходной день не побоялись очно прийти и написать диктант о народах и традициях народов, которые живут в Российской Федерации. Всем желаю ни пуха, ни пера."Просветительская акция впервые прошла в 2016 году. Тогда в ней приняло участие около 90 тысяч человек. А в 2021-м уже было более 2,5 миллионов.