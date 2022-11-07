В Березниках полицейские задержали 17-летнего вора-сладкоежку

В Березниках перед судом предстанет 17-летний местный житель. В полицию обратился представитель одного из магазинов города. Он сообщил, что в дневное время молодой человек зашел в магазин и, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, взял с полки 2 коробки шоколада, после чего вышел, не расплатившись. Ущерб составил порядка 2500 рублей."В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель 2005 года рождения. Выяснилось, что ранее молодой человек привлекался к административной ответственности за мелкое хищение товара в магазинах. С подозреваемого было взято обязательство о явке", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Стражи порядка установили причастность злоумышленника еще к 8 мелким хищениям. Во всех случаях фигурант заходил в магазины, брал с витрины товар и покидал торговые точки, не производя оплаты. Внимание молодого человека чаще всего было обращено на шоколад. Часть похищенного несовершеннолетний съедал, часть продавал, а деньги тратил на личные нужды. Кроме того, выяснилось, что в сентябре текущего года злоумышленник, проходя мимо автомобиля, из которого разгружали товар в магазин, похитил 2 блока сигарет на сумму более 3500 рублей.Полицейскими собрана достаточная доказательная база, подтверждающая вину фигуранта в инкриминируемых преступлениях. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.