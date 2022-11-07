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Убил и сбросил тело в подвал. В Кунгуре мужчина жестоко расправился с собственной бабушкой
"По данным следствия, 2 ноября 2022 года подозреваемый, находясь в квартире, в которой он проживал вместе со своей 71-летней бабушкой, на почве личной неприязни, вооружившись обрезком металлической трубы и ножом, нанес последней множественные удары поочередно трубой и ножом. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Убедившись в том, что бабушка мертва, мужчина сбросил ее тело в подвальное помещение дома", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
По ходатайству следователя судом в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
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