Убил и сбросил тело в подвал. В Кунгуре мужчина жестоко расправился с собственной бабушкой

2 ноября в Кунгуре в подвальном помещении одноэтажного дома было обнаружено тело хозяйки жилища, 1951 года рождения с травмами криминального характера. По подозрению в совершении убийства был задержан ее 27-летний внук. В ходе допроса он дал признательные показания."По данным следствия, 2 ноября 2022 года подозреваемый, находясь в квартире, в которой он проживал вместе со своей 71-летней бабушкой, на почве личной неприязни, вооружившись обрезком металлической трубы и ножом, нанес последней множественные удары поочередно трубой и ножом. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Убедившись в том, что бабушка мертва, мужчина сбросил ее тело в подвальное помещение дома", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.По ходатайству следователя судом в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.