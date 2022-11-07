Владимир Путин поздравил коллектив Пермской художественной галереи с ее 100-летием

Сегодня Пермской государственной художественной галереи исполнилось 100 лет. С юбилеем ее сотрудников поздравил президент России Владимир Путин. Обращаясь к сотрудникам, глава государства отметил, что все это время музей всегда остается яркой культурной достопримечательностью Перми, настоящим центром притяжения для жителей и гостей города. «Эти традиции подвижничества, беззаветного служения избранному делу, глубокого понимания важности и востребованности своей работы были заложены отцами-основателями галереи и бережно передаются из поколения в поколение. Отрадно, что нынешний коллектив с уважением относится к славному историческому прошлому родного музея, заботится о пополнении его коллекций, воплощает в жизнь просветительские образовательные, выставочные проекты, организует интересные экскурсии и лекции для посетителей самых разных возрастов, прежде всего – для молодежи и школьников. Желаю вам успехов и всего наилучшего», – сказал Владимир Путин.Пермская галерея - это первый художественный музей на Урале. Официальное открытие состоялось 7 ноября 1922 года. Директором музея стал А. К. Сыропятов. С первых дней работы музея проводилось активное формирование его коллекций. За первый год в галерею поступило 2858 предметов, а к 1941 году собрание насчитывало уже около 10 000 произведений. Сегодня собрание галереи насчитывает более 60 тыс. единиц хранения, и это один из крупнейших региональных художественных музеев России. Масштабный фонд пермской галереи – это история и культура нашего края; то, чем гордятся жители Прикамья. Жемчужина Пермской художественной галереи - уникальная коллекция деревянной скульптуры "Пермские боги". В настоящее время галерея в ожидании предстоящего новоселья. В новом здании — на территории завода Шпагина - для экспонатов будет выделено 7 тысяч квадратов выставочных «площадей», а территория в целом займёт более 20 тысяч квадратных метров.