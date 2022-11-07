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Подача воды в микрорайоны Парковый и Светлый восстановлена
Напомним, сегодня рано утром произошел порыв магистрального водовода около дома на Локомотивной 1а. С 7:00 вода подавалась с пониженным давлением в микрорайоны Дзержинского района. В части домов мкр Парковый, где проживает более 1500 потребителей вода отключалась.
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