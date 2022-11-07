В Прикамье задержана группа "черных лесорубов"

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Предварительно установлено, что противоправная деятельность велась на протяжении последних полутора лет. В Бардымском районе Пермского края местный житель организовал полный цикл производства пиломатериалов. При этом сырье для обработки добывалось незаконно. Без соответствующих разрешений злоумышленники вырубили порядка 500 кубометров древесины. Ущерб лесному фонду Российской Федерации превысил 11 миллионов рублей.
"Полицейские при поддержке сотрудников Росгвардии провели обыски по местам жительства и работы фигурантов. Изъято 60 кубометров обработанной древесины, два груженых лесовоза, трактор, три внедорожника, бензопилы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. У одного из фигурантов также изъят незаконно хранившийся карабин. Оперативники нашли оружие в печи, куда фигурант в спешке его спрятал. Местонахождение полицейские установили благодаря едкому запаху, который распространился от тлеющего ружейного ремня», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следователем ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 222 и 260 УК РФ.
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