← "Новогор-Прикамье": из-за аварии отключено водоснабжение для 1700 жителей Паркового
В Прикамье выявлено 105 новых случаев COVID-19
Наибольшее число зараженных помимо г. Перми выявлено в Куединском округе.
С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончался 9 071 человек.
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