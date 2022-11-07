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← "Новогор-Прикамье": из-за аварии отключено водоснабжение для 1700 жителей Паркового

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В Прикамье выявлено 105 новых случаев COVID-19

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус. За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 105 новых случаев COVID-19. Среди зараженных 47 жителей в возрасте 60 лет и старше, которые входят в группу риска. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 445 233.
Наибольшее число зараженных помимо г. Перми выявлено в Куединском округе.
С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончался 9 071 человек.

Опубликовано: 07.11.2022 в 13:15 в рубрике - Вести Пермь

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← "Новогор-Прикамье": из-за аварии отключено водоснабжение для 1700 жителей Паркового

В Прикамье задержана группа "черных лесорубов" →

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