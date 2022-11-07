← Пермякам для счастья нужно 180 тысяч рублей в месяц
"Новогор-Прикамье": из-за аварии отключено водоснабжение для 1700 жителей Паркового
"С 7 утра в микрорайоны Дзержинского района вода подается с пониженным давлением. Вода отключена в части домов мкр Парковый, где проживает около 1700 потребителей. Специалисты «Новогор-Прикамье» ведут работы по переключению на сетях для локализации аварийной ситуации и определяют точное место повреждения. После согласования раскопок со всеми городскими службами ремонтная бригада приступит к работам", - сообщили в "Новогоре".
Отключенным потребителям организован подвоз воды. Уточнить место автоцистерны можно по тел.2100-620.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермякам для счастья нужно 180 тысяч рублей в месяц
Пермский край вошел в ТОП лучших регионов с наименьшим временем ожидания в МФЦ
Минспорта Прикамья: Пермь - основной кандидат на проведение Чемпионата России по кикбоксингу
В Перми затопило перекресток улиц Малкова и Энгельса
В центре Перми начали устанавливать главную новогоднюю ель
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 03.11.2022
Дмитрий Махонин: школа в микрорайоне Новые Ляды будет сдана в конце этого года
В Перми названы победители робототехнических соревнований по «Танковому биатлону»
Пермский атлет стал трехкратным чемпионом мира по гиревому спорту
Пермский театр кукол готовится отметить юбилей
Добавить комментарий: