Пермякам для счастья нужно 180 тысяч рублей в месяц

Сервис SuperJob выяснил, сколько денег в месяц среднестатистическому россиянину нужно для счастья. Самые высокие запросы — у москвичей (250 тысяч рублей в месяц), жителей Ростова-на-Дону (205 тысяч рублей), Владивостока, Екатеринбурга, Красноярска и Тюмени (их жителям для счастья желательно получать 200 тысяч рублей).По данным опроса, пермякам для счастья нужно 180 тысяч рублей ежемесячно (для сравнения, в 2018 году пермяки считали достаточной для счастья сумму в 144 тысячи рублей).Наиболее скромные денежные притязания среди мегаполисов — в Оренбурге (150 тысяч), Рязани (152 тысячи) и Ижевске (155 тысяч).Опрос проводился по всей России, в 578 населенных пунктах. Время проведения: 30 сентября — 3 ноября 2022 года. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 2500 респондентов — в общем опросе; 20500 респондентов в опросе населения городов-миллионников и полумиллионников — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других мегаполисов.