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Пермякам для счастья нужно 180 тысяч рублей в месяц
По данным опроса, пермякам для счастья нужно 180 тысяч рублей ежемесячно (для сравнения, в 2018 году пермяки считали достаточной для счастья сумму в 144 тысячи рублей).
Наиболее скромные денежные притязания среди мегаполисов — в Оренбурге (150 тысяч), Рязани (152 тысячи) и Ижевске (155 тысяч).
Опрос проводился по всей России, в 578 населенных пунктах. Время проведения: 30 сентября — 3 ноября 2022 года. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 2500 респондентов — в общем опросе; 20500 респондентов в опросе населения городов-миллионников и полумиллионников — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других мегаполисов.
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